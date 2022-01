"Je remuerai ciel et terre". Alors que le Français Benjamin Brière a été condamné en Iran à huit ans et huit mois de prison mardi 25 janvier pour espionnage et propagande contre le régime, sa sœur, Blandine Brière, continue de se battre pour son retour en France.

"Cela fait 20 mois qu'il est emprisonné là-bas et rien ne le justifie", dénonce la jeune femme au micro de RTL samedi 29 janvier. "Je veux juste qu'on se rende compte que Benjamin est un otage et que tout soit mis en œuvre pour le libérer", réclame-t-elle, lançant alors un appel au gouvernement.

Invité de RTL vendredi, le ministre des Affaires étrangères s'était exprimé au sujet de cette affaire, mais également celle de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah. "Nous faisons pression auprès des autorités iraniennes et le président de la République va s'entretenir avec le président Raïssi sur ce sujet pour faire en sorte que les otages retenus en Iran soient libérés en signe de bonne volonté", avait notamment affirmé Jean-Yves Le Drian.

"C'est clairement une lueur d'espoir pour nous", réagit la sœur de Benjamin Brière en découvrant les déclarations du ministre. Une annonce importante pour cette famille, alors que "Benjamin est très affaibli et de plus en plus alité" à la suite d'une grève de la faim, explique Blandine Brière. "Il est aussi déterminé et il est capable aujourd'hui de mettre sa vie en danger pour se sortir de là", précise-t-elle.