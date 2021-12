Français détenu en Iran : "Il faut le faire sortir de là", alerte la famille de Benjamin Brière

Un appel à l'aide lancé ce lundi 27 décembre. Détenu depuis plus d'un an en Iran, Benjamin Brière, touriste français, est accusé d'espionnage pour avoir pris des photos grâce à un drone. Après 20 mois de détention, il a entamé une grève de la faim. Sa famille lance désormais un appel au ministère des Affaires étrangères.

"Aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. Benjamin a commencé sa grève de la faim le 25 décembre, parce qu'il n'a pas pu appeler sa famille pour les fêtes. Cela lui a été refusé au dernier moment", déclare Blandine, sa sœur, au micro de RTL. "Cela fait plus d'un an et demi qu'il est détention et il n'y a quasiment pas d'information. Aucune évolution, aucune perspective", poursuit-elle.

La proche du touriste français détenu évoque également des conditions de détention très dures entre "un manque d'intimité" et une "torture psychologique". Selon le témoignage de Benjamin adressé à sa famille, certains de ses codétenus seraient "des condamnés à mort", rapporte Blandine ce lundi 27 décembre.

Si la famille lyonnaise reconnaît des actions entreprises par les services diplomatiques du Quai d'Orsay, elle les appelle à "en faire bien plus". Et de conclure, "il faut le faire sortir de là".