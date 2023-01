INVITÉ RTL - Russie : "J'ai peur, mais je travaille" confie l'ex-rédacteur en chef de L'Écho de Moscou

Alexeï Venediktov est un journaliste russe, ex-rédacteur en chef de L'Écho de Moscou. La rédaction de cette radio historique en Russie a été dissoute en mars 2022, quelques semaines après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Elle était accusée par le Kremlin de diffuser de fausses informations. Aujourd'hui, le journaliste travaille toujours à Moscou, avec quelques journalistes, via une chaîne YouTube, aux 760.000 abonnés.

"Je suis menacé, alors je travaille. Mais la mort nous menace toujours", assure mardi 31 janvier Alexeï Venediktov sur RTL. "J'ai peur, mais je travaille", ajoute-t-il. "La guerre n'a pas changé la profession, (...) nous donnons la parole à tout le monde". "Il y a des gens qui veulent l'information, c'est-à-dire que nous travaillons pour les gens qui veulent l'information. Nous travaillons pour eux", insiste-t-il.

En Russie pourtant, l'information, notamment autour de "l'opération spéciale", reste extrêmement contrôlée par le Kremlin. Pour Alexeï Venediktov, la majorité de la population russe n'a toujours pas conscience de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. "La propagande est totale", affirme-t-il. "Tous les médias, presque tous les médias traditionnels (télé, journaux, radios) qui sont contre, sont fermés et tous les médias d'État, en soutien à l'opération disent que les Ukrainiens ce sont les "nazis" et en même temps les marionnettes de l'ouest, des Américains, etc... Et il faut défendre la patrie et notre nouveau territoire..."

