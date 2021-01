Invasion du Capitole : décès d'un policier blessé lors d'affrontements

Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

publié le 08/01/2021 à 08:06

Les autorités l'ont annoncé jeudi 7 janvier. Un policier a succombé à des blessures reçues lors d'affrontements avec des partisans du président Donald Trump lors de leur intrusion au Capitole à Washington le mercredi 6 janvier.

Selon la police du Capitole, l'agent Brian Sicknick "était déployé sur les affrontements au Capitole mercredi 6 janvier 2021 et a été blessé lors de contacts physiques avec les protestataires". Dans le communiqué, il est écrit "qu'il est retourné à ses quartiers et s'est effondré. Il a été emmené à l'hôpital local où il a succombé à ses blessures jeudi soir". Brian Sicknick travaillait depuis 12 ans dans ce service de police.

Pendant ces incidents quatre protestataires sont morts, dont une femme touchée par une balle tirée par la police. Concernant les trois autres décès, les circonstances n'ont pas encore été éclaircies.

Les images marqueront l'Histoire

La certification de la victoire de Joe Biden par les deux chambres du Congrès réunies en session extraordinaire a tourné à "l'insurrection" selon les mots de Joe Biden, quand une foule de partisans de Donald Trump a envahi le Capitole en forçant à interrompre les débats.

Les images prises à l'intérieur du Capitole marqueront l'Histoire. On y voit des élus portant des masques à gaz, des agents de la police en civil équipés d'armes de poing, et des manifestants installés dans les bureaux des parlementaires. A travers le monde, ces scènes ont suscité de la consternation et de l'indignation. L'image des Etats-Unis, qui se placent en modèle démocratique, a été durablement abîmée.

Donald Trump dénonce "une attaque odieuse"

Steven Sund, le chef de la police du Capitole, a présenté sa démission après avoir reçu de nombreuses critiques concernant son manque d'anticipation. Au lendemain de cette journée de chaos, Donald Trump, a lancé un rare appel à la "réconciliation" et condamne "une attaque odieuse" sur le Capitole. Dans une vidéo, le président sortant s'est dit "scandalisé par la violence" à laquelle se sont livrés quelques centaines de ses sympathisants.