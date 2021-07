Intempéries : une journaliste mise à pied pour avoir mis en scène son aide aux victimes

Susanna Ohlen, une reporter allemande, a été mise à pied par son employeur pour avoir mis en scène une fausse aide aux victimes des intempéries en Allemagne en se mettant volontairement de la boue sur ses vêtements avant un direct. On la retrouve en effet sur une vidéo qui a fait le buzz en Allemagne cette semaine. La journaliste allemande apparait au milieu des dégâts causés par les inondations dans la ville de Bad Münstereifel, fortement touchée par les intempéries. Avec ses bottes aux pieds et son bob sur la tête, on distingue la jeune femme se baisser pour prendre de la boue et la disposer sur ses vêtements, d’après les images amateurs postées sur Twitter..



Comme le révèle 20 minutes, dans son reportage, la journaliste, pelle à la main, appelle les téléspectateurs et téléspectatrices à venir en aide aux opérations de nettoyage de la ville. L’extrait de l’émission Guten Morgen Deutschland a depuis été supprimé du site Internet de la chaîne. Les images mettant en cause la journaliste sont en effet parvenues jusqu’à la direction de la chaîne allemande pour laquelle travaillait Susanna Ohlen : "Les actes de notre reporter contredisent clairement les principes du journalisme et nos propres normes. Par conséquent, nous l’avons mise à pied ce lundi (19 juillet)", a indiqué une porte-parole de la chaîne jeudi 22 juillet.

Sur son compte Instagram, Susanna Ohlen dit qu'"après avoir déjà aidé de manière personnelle dans la région les jours précédents, je me sentais honteuse de me tenir devant la caméra avec des vêtements propres en face des autres travailleurs humanitaires. Par conséquent, sans y réfléchir, j’ai étalé de la boue sur mes vêtements... En tant que journaliste, cela n’aurait jamais dû m’arriver. En tant que personne qui prend à cœur les souffrances de celles et ceux qui ont été affectés, cela m’est arrivé. Je suis désolée", a conclu la journaliste à la fin de son message.

Il faut dire que le pays est soumis à une forte pression émotionnelle depuis les intempéries qui touchent le pays. Selon un dernier bilan, 180 personnes ont perdu la vie dans les inondations qui ont touché l’ouest de l’Allemagne la semaine dernière, et environ 150 sont toujours portées disparues ou injoignables.