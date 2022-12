INFO RTL - Guerre en Ukraine : un combattant français blessé en Ukraine demande son rapatriement

Ce jeune homme que nous appellerons Antoine est engagé dans la légion internationale depuis plusieurs mois. Il a sauté sur une mine vers Koupiansk dans l'est de l'Ukraine il y a quelques jours. Sa jambe et son pied sont très abimés. Il a été évacué du front et transféré vers un hôpital militaire à Kiev mais les médecins sont surchargés et il risque l'amputation s'il n'est pas opéré rapidement.

Antoine demande donc un rapatriement en urgence vers la France. Les Ukrainiens n'ont pas la logistique ni les bras pour l'organiser. De son côté, la France dit ne pas être au courant de ce cas. C'est aussi la première fois qu'un combattant français demande un rapatriement.

Alors, dans l'urgence, un élan de solidarité (soldats, civils, bénévoles) s'est créé ces dernières heures pour organiser une opération de sauvetage pour véhiculer Antoine jusqu'à la frontière polonaise. Ils ont loué une ambulance, ont trouvé un anesthésiste et un infirmier pour l'accompagner. Cela coute de l'argent. Beaucoup. Mais ils auraient réussi à trouver les fonds. Ce rapatriement système D pourrait avoir lieu dans le week-end.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info