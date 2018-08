et Camille Schmitt

publié le 07/08/2018

Les passagers d'un vol à destination de Santorin en Grèce ont eu la peur de leur vie. Après le décollage de leur avion de l'aéroport Saint-Exupéry, près Lyon dimanche 5 août, un "bruit assourdissant" a parcouru l'appareil. Plusieurs passagers ont eu "mal aux oreilles et à la tête".



Trente minutes après le départ, l'équipage s'est rendu compte du problème : une porte était mal verrouillé. L'appareil a alors fait demi-tour et a dû se poser en urgence. "Le souci c'est qu'on n'entendait pas les annonces tant il y avait de bruit", raconte Delphine au micro de RTL. Ce n'est qu'une fois revenus sur la terre ferme que les passagers ont appris que la porte était mal verrouillée.

Un épisode qui a terrifié les 143 passagers à bord. "Mon mari a essayé d'être courageux et de nous rassurer, donc il ne l'a pas montré mais il avait peur", se rappelle Delphine. "Tout le monde a eu peur, même l'hôtesse tremblait. [...] Ma fille m'a dit 'Maman, j'ai cru que c'était la fin' ". Heureusement, plus de peur que de mal : l'avion de la compagnie ASL Airlines a pu redécoller une heure plus tard.