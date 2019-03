et AFP

publié le 23/03/2019 à 06:55

C'est une véritable ménagerie que comptait ramener d'Indonésie un touriste russe vendredi 22 mars. Arrêté à l'aéroport de Denpasar, sur l'île indonésienne de Bali, Andreï Zhestkov avait caché dans sa valise un orang-outan mâle de deux ans, profondément endormi dans un panier en rotin, ainsi que deux geckos et cinq lézards vivants.



"Nous pensons que l'orang-outan a reçu des pilules contre les allergies qui l'ont fait dormir. Nous avons trouvé ces pilules à l'intérieur de la valise", a déclaré un responsable de l'Agence de conservation de Bali, I Ketut Catur Marbawa. Le Russe "semblait s'être préparé, comme s'il était en train de transporter un bébé", car il avait également en sa possession du lait pour enfants et des couvertures, a ajouté ce responsable.

Le touriste a expliqué aux autorités que l'orang-outan, dont il pensait pouvoir faire un animal de compagnie en Russie, lui avait été offert par un ami, également de nationalité russe, qui l'avait acheté pour 3.000 dollars sur un marché de rue dans l'île de Java.

Interpellé au contrôle de sécurité avant d'embarquer dans un avion à destination de la Russie, il risque cinq ans de prison et 7.000 dollars d'amende pour trafic d'espèces protégées. Les orang-outan sont en effet une espèce menacée de disparition, notamment victimes du braconnage, de trafics et de l'hostilité des villageois dont beaucoup les considèrent comme nuisibles. Il n'y en aurait plus que 100.000 sur toute la planète, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.