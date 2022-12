Indonésie : les relations sexuelles hors mariage bientôt criminalisées

Une décision qui selon les défenseurs des droits humains, marque le glissement du pays vers le fondamentalisme. Le Parlement indonésien vient d'approuver, ce mardi 6 décembre, un texte criminalisant les relations sexuelles hors mariage et le concubinage. Une réforme du code pénal adoptée à la majorité des députés, qui doit encore être signée par le président Joko Widodo, avant d'entrer en vigueur dans trois ans.

Selon un exemplaire de la loi consulté par l'AFP, le texte rend passibles d'un an de prison les relations sexuelles hors mariage, et de six mois de prison la cohabitation des couples non mariés. Un porte-parole du comité chargé d'élaborer le projet au ministère de la Justice, Albert Aries, a affirmé que la réforme protégera l'institution du mariage. D'après ce dernier, seuls le conjoint, les parents ou les enfants pourront dénoncer les relations sexuelles prémaritales et extramaritales, limitant ainsi la portée de cette loi.

Afin de rassurer la population réfractaire au texte, les autorités indonésiennes ont assuré que celui-ci n'affectera pas les étrangers visitant l'île de Bali, et donc n'aura aucun impact sur le tourisme, contrairement à ce que craignent les milieux d'affaires locaux. Les États-Unis ont fait part ce mardi de leur inquiétude quant à ce qu'ils estiment être un recul en matière de droits humains.

"Nous sommes préoccupés par la façon dont ces changements pourraient affecter les droits humains et (le principe de) liberté fondamentale en Indonésie", a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

Des manifestants invités à saisir la cour constitutionnelle

Autre réforme approuvée ce mardi en Indonésie : la peine de mort, souvent prononcée dans le pays pour les crimes liés à la drogue, sera désormais assortie d'une période de probation de 10 ans, à l'issue de laquelle elle pourra être commuée en prison à vie si le condamné a fait preuve d'un comportement exemplaire.

Une dizaine de personnes se sont rassemblées dans le centre de Jakarta en brandissant des pancartes contre le nouveau code pénal, l'accusant de "réinstaurer la loi de l'ère coloniale". Bambang Wuryanto, le chef de la commission parlementaire qui a supervisé les délibérations sur le texte a invité les critiques à "déposer un recours judiciaire auprès de la cour constitutionnelle" au lieu de manifester.

