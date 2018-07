publié le 16/07/2018 à 16:43

L'espèce attaquée est pourtant protégée en Indonésie. Ce qui n'a pas empêché une foule de s'en prendre à des crocodiles dans une ferme d'élevage à Sorong, en Papouasie indonésienne, samedi 14 juillet.



En tout, 292 reptiles ont été attaqués par une centaine d'habitants en colère qui estiment que la ferme est trop proche de leurs habitations. Pour l'essentiel des bébés crocodiles mais aussi des adultes mesurant deux mètres de long, soit presque la totalité des reptiles qui s'y trouvaient, selon les autorités.



C'est la mort d'un de leurs voisins qui a déclenché ce déchaînement de violence. L'homme avait pénétré accidentellement dans l'enceinte des crocodiles pour chercher de l'herbe pour ses vaches, ont précisé les autorités et agents de protection des animaux. Cet habitant âgé de 48 ans a été mordu à une jambe avant d'être mortellement frappé par un violent coup de queue de l'un des crocodiles, une espèce protégée en Indonésie, selon les mêmes sources.

Un massacre malgré l'accord avec la famille

Des membres de la famille du défunt et d'autres habitants de ce quartier de Sorong, ville portuaire d'un peu plus de 200.000 habitants (est), sont ensuite allés voir la police pour se plaindre de la présence de cette ferme trop proche selon eux d'une zone résidentielle. Il leur a été dit que le propriétaire des lieux était d'accord pour dédommager la famille de la victime.



"Nous sommes parvenus à un accord avec la famille de la victime et avons adressé nos condoléances", a déclaré le directeur de l'agence locale de protection des animaux, Bassar Manulang.



Mais plusieurs centaines d'habitants du quartier, en colère, ont ensuite fait irruption dans la ferme armés de couteaux, machettes et pelles.