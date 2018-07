publié le 03/07/2018 à 12:15

Cette histoire tragique a suscité un vif émoi en Inde. Depuis une semaine, des centaines de personnes manifestent dans le centre du pays après le viol brutal d'une fille de 8 ans, dans un état critique.



Dans le district de Mandsaur, dans l'État du Madhya Pradesh, là où la fillette est scolarisée et a été violée, plusieurs manifestations ont eu lieu vendredi 29 juin, pour le troisième jour consécutif. Aux cris de "mort au violeur", les manifestants réclament "une peine exemplaire", la peine de mort par pendaison, pour le violeur présumé de cette fillette de 8 ans.

Un suspect a été interpellé et a été interrogé par les forces de l'ordre. Le violeur présumé risque des poursuites pour viol et tentative de meurtre, d'après le vice-directeur de la police du district de Mandsaur, S. S. Kanesh.

Laissée pour morte

Mardi 26 juin, la petite fille attend son père à la sortie de l'école. Mais c'est un autre homme qui vient la chercher, prétextant que le père de la fillette n'est pas disponible et lui a demandé de ramener l'enfant chez elle.



La jeune écolière sera en fait retrouvée par des habitants dans un endroit isolé, entre la vie et la mort. L'homme l'a violée et lui a tranché la gorge avant de s'en aller, la laissant pour morte.



Aujourd'hui, la fillette est hospitalisée, et son pronostic vital est engagé. "Elle reste en état critique dans l'unité de soins intensifs. Elle est dans l'incapacité de parler car ses cordes vocales ont été endommagées par une coupure profonde à la gorge", a déclaré un médecin qui a requis l'anonymat.



Cette affaire rappelle l'histoire d'une jeune femme, victime d'un viol collectif dans un bus de New Delhi en 2012, qui avait scandalisé l'Inde et mis la lumière sur les violences sexuelles dans le pays.