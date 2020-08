Inde : une Française s'excuse d'avoir posé nue sur un pont sacré

publié le 31/08/2020 à 18:04

Arrêtée jeudi 27 août pour avoir publié une vidéo d'elle nue sur un pont sacré à Rishikesh en Inde, une Française a présenté ses excuses dimanche 30 août : "Je suis désolée d'avoir heurté la communauté locale. Je n'ai pas pris conscience des spécificités culturelles", a déclaré cette femme de 27 ans dont la police n'a diffusé que le seul prénom: Marie-Hélène.

"Elle nous a dit qu'elle vendait des colliers de perle en ligne, et que la vidéo était destinée à promouvoir son entreprise", a déclaré le chef du commissariat où la Française a été emmenée, R. K. Saklani.

Dans un communiqué, la Française a donné une autre version des raisons de son geste: "J'ai choisi de me dénuder partiellement sur le Lakshman Jhula car à chaque fois que j'ai traversé ce pont, je me suis sentie harcelée... Mes soeurs indiennes et mes camarades randonneuses ont sûrement ressenti la même chose", a-t-elle dit, soulignant que c'était un geste de solidarité envers "les femmes indiennes opprimées".

Placée en détention jeudi 27 août, la femme a été libérée sous caution et son téléphone portable a été confisqué. Elle encourt jusqu'à trois ans de prison si elle est reconnue coupable d'avoir violé les lois qui régulent l'usage d'Internet dans le pays.