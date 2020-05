Coronavirus en Inde : prolongement du confinement jusqu'à fin mai

publié le 18/05/2020 à 06:33

C'est le plus vaste confinement de la planète avec 1,3 milliards de personnes concernées. En Inde, les mesures de confinement pour enrayer la propagation du Covid-19 vont rester en vigueur jusqu'au 31 mai au minimum. L'Autorité de gestion nationale des situations d'urgence a ajouté que les restrictions seront modifiées "si nécessaire, afin de faciliter les activités économiques tout en contenant le virus".



Dans ce pays d'Asie, le confinement est en place depuis la fin du mois de mars et a eu des conséquences dramatiques pour les plus pauvres et les plus précaires des Indiens, qui ont été des millions à perdre leurs emplois. Les écoles, les lieux de culte, les centre commerciaux, les cinémas et les clubs de sports doivent rester fermés.

L'interdiction des rassemblements religieux et des événements sportifs est également prolongée, a précisé le ministère. Les métros ainsi que les vols intérieurs et internationaux restent également suspendus. Le couvre-feu courant de 19h à 07h qui interdit tout déplacement sauf pour des services essentiels reste en place.

2.872 morts du Covid-19 dans le pays

Les restaurants ne seront autorisés à servir que pour la vente à emporter. Les stades et enceintes sportives peuvent être utilisés pour des rencontres, mais sans public.

Cette extension du confinement a été annoncée dimanche, le jour même où le pays a enregistré son chiffre d'augmentation du nombre de cas en 24 heures le plus élevé, avec 4.987 nouvelles infections. Cela porte le nombre de cas à plus de 90.000, et 2.872 morts.