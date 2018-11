publié le 22/11/2018 à 19:24

John Chau, 27 ans, a péri le 16 novembre en voulant évangéliser cette peuplade de l'île de North Sentinel (Inde), qui rejette avec hostilité les tentatives de contacts de la part du monde extérieur. Voici ce qu'il faut savoir sur les Sentinelles, décrits comme l'une des communautés les plus isolées de la planète.



D'une surface équivalant à la moitié de Paris, l'île de North Sentinel se situe en mer d'Andaman, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Port Blair, capitale de l'archipel. Selon l'ONG de protection des tribus autochtones Survival International, les Sentinelles descendent des premières populations d'homo sapiens à être parties d'Afrique et vivent aux Andaman depuis 60.000 ans.

Pour d'autres anthropologues, il n'est pas prouvé que leur présence dans cette région soit aussi ancienne, même si elle est indubitablement plurimillénaire. L'île étant désormais interdite d'accès par les autorités, la population exacte de cette communauté (l'une des dernières préservées du type négrito) est inconnue. On l'estime à environ 150 âmes.

Chasseurs-cueilleurs

Les rares images des Sentinelles, prises depuis la mer, montrent des habitants à la peau noire. Ils ne portent pas de vêtements mais utilisent des feuilles ou des ficelles faites de fibres végétales en guise d'accessoires décoratifs tels que colliers ou bandeaux. Dans son journal écrit juste avant sa mort, John Chau décrit les personnes aperçues comme mesurant environ 1,65 mètre et portant une poudre jaune sur le visage.



Peuple de chasseurs-cueilleurs, les Sentinelles vivent de la forêt, qui recouvre la quasi-totalité de leur île, ainsi que de pêche. Pour autant, il serait faux de les décrire comme vivant à "l'âge de pierre", d'après Survival International.



"Il n'y a pas de raison de croire qu'ils vivent de la même façon depuis des dizaines de milliers d'années. (...) Leurs modes de vie ont changé et se sont adaptés de nombreuses fois, comme tous les peuples", explique l'organisation basée en Grande-Bretagne. Ainsi, ils utilisent du métal charrié par la mer ou trouvé sur des épaves de bateaux échoués.

Premiers contacts

Vers la fin du XIXe siècle, une expédition menée par un officier colonial britannique capture un couple de Sentinelles âgés et quelques enfants. Emmenés à Port Blair, le couple meurt rapidement de maladie, et les enfants sont renvoyés sur l'île. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la plupart des expéditions d'anthropologues indiens qui essayent de nouer contact avec les Sentinelles n'ont récolté que des volées de flèches.



En 1967, l'anthropologue indien Triloknath Pandit devient l'une des seules personnes extérieures à avoir posé le pied sur North Sentinel. Il relatait, dans une récente interview, les scènes vues lors d'une expédition scientifique.



"Nous nous sommes enfoncés d'environ un kilomètre à l'intérieur de l'île. (Les Sentinelles) ne nous ont pas fait face, ils se cachaient plutôt dans la forêt, ils nous observaient", racontait-il en septembre au site Down To Earth. Le groupe escorté par des policiers armés est arrivé à un campement de 18 huttes : "Il y avait beaucoup de denrées alimentaires dont des fruits sauvages et du poisson qui était fumé sur le feu".



À quelques occasions, la tribu acceptait l'approche de certains bateaux qui venaient les cales pleines de noix de coco, des fruits qui ne poussent pas sur l'île et qui représentent un vrai trésor alimentaire pour les Sentinelles. L'une de ces expéditions a été filmée.

> La tribu isolée des Sentinelles : distribution de noix de coco

L'île désormais interdite d'accès

L'Inde renonce officiellement dans les années 1990 à nouer le contact avec les Sentinelles et respecte leur volonté d'isolement. Les autorités s'assurent occasionnellement de leur bonne santé en observant la rive à partir d'un bateau, ancré à une distance respectable, ou en hélicoptère.



La loi indienne interdit d'approcher à moins de cinq kilomètres de North Sentinel. Comme pour d'autres tribus protégées des Andaman, les photographier ou les filmer est aujourd'hui passible d'une lourde peine. Un contact avec l'extérieur pourrait s'avérer fatal aux Sentinelles : évoluant à l'écart du reste de l'humanité, la peuplade n'a pas de système immunitaire adapté aux agents infectieux que pourraient apporter des intrus.



Avant le missionnaire américain, la dernière interaction connue avec les Sentinelles remontait à 2006. Le bateau de deux pêcheurs indiens avait dérivé pendant leur sommeil jusqu'au rivage, et ses occupants avaient été tués.