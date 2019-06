Inde : le meurtre d'une fillette de 2 ans pour 130 euros scandalise le pays

publié le 07/06/2019 à 17:33

Une petite fille de 2 ans tuée pour une dette non remboursée. La découverte de ce crime odieux a scandalisé l'Inde. Selon la police de la ville d'Aligarh (nord du pays), la fillette aurait été assassinée en représailles d'une dette de son grand-père équivalent à près de 130 euros. Deux jours plus tard, les investigations ont abouti à l'arrestation de deux suspects.



L'enfant, enlevée le 31 mai, a été retrouvée trois jours plus tard. Son corps décomposé, enveloppé dans un tissu, se trouvait dans une décharge publique, mangé par des chiens errants. Le rapport médical a révélé que la petite fille a été étranglée, et conservée plusieurs jours par l'un des accusés avant que la chaleur estivale ne le pousse à se débarrasser de la dépouille.

Aakash Kulhari, chef de la police d'Aligarh, a précisé que le grand-père de la victime s'était disputé avec les tueurs présumés au sujet du retard du remboursement de 10.000 roupies (127 euros). Les suspects avaient menacé la famille de "conséquences graves" s'ils ne récupéraient pas vite leur argent, a indiqué la police, pour qui ce crime était "motivé par une rancune personnelle".

Les autorités ont notamment suspendu cinq policiers pour "manquement à leur devoir". La police a déployé des renforts à Aligarh par crainte de tensions religieuses, la victime et les suspects étant de deux religions différentes.

Un crime bouleversant dénoncé par le pays

Le meurtre de la petite fille est rapidement devenu l'un des sujets les plus commentés sur Twitter en Inde, de nombreux internautes demandant la peine de mort pour les coupables. Responsables politiques, stars du sport et de Bollywood exprimaient également leur colère et leur incompréhension.



"Le meurtre atroce à Aligarh est un nouveau crime inhumain et inqualifiable contre un enfant innocent", a déclaré Priyanka Gandhi, l'une des figures du parti du Congrès (opposition).

La violence à l'égard des enfants en forte hausse

Le nombre d'actes de violence recensés contre les enfants a augmenté significativement ces dernières années en Inde, avec près de 100.000 cas en 2016, soit cinq fois plus qu'une décennie auparavant.



En 2016, près de 2.000 enfants ont étés tués, 55.000 kidnappés et 13.000 agressés sexuellement dans ce pays d'Asie du Sud, selon des statistiques officielles.