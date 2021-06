Inde : la foudre fait 27 morts au Bengale occidental, lors d'une tempête

et AFP

publié le 08/06/2021 à 13:37

Dans l'Est de l'Inde, 27 personnes ont perdu la vie, en raison de la foudre, tandis que huit passagers qui se trouvaient à bord d'un avion ont été blessés. En cause : de fortes turbulences, provoquées par une tempête de mousson.

L'information a été communiquée par les autorités, ce mardi 8 juin, avant d'être relayée par l'AFP. "Parmi les 27 personnes tuées lundi soir figuraient de nombreux agriculteurs qui travaillaient dans les champs", a détaillé, auprès de l'agence de presse, Javed Ahmed Khan, ministre de la Gestion des catastrophes du Bengale occidental.

Cet État a subi divers orages ce lundi, en fin de journée, et de nombreuses régions ont été impactées par le foudre, indiquent les autorités. Cet évènement n'est pas isolé : lors de la mousson, qui s'étend du mois de juin à celui de septembre, la foudre fait régulièrement des victimes.

Près 2.900 personnes tuées par la foudre en 2019 en Inde

Par ailleurs, un vol intérieur qui reliait Bombay à Calcutta, capitale du Bengale occidental, a été pris dans une tempête au moment d'atterrir, ont ajouté les responsables. Huit passagers ont été blessés et quatre d'entre eux ont été conduits à l'hôpital. "Un passager est toujours à l'hôpital. Les autres sont sortis", a observé, auprès de l'AFP, le directeur de l'aéroport. Avant d'estimer que "les passagers l'ont échappé belle". Narendra Modi, Premier ministre indien Narendra Modi, a annoncé qu'une compensation financière serait reversée aux familles des victimes, ainsi qu'aux personnes blessées.

Au total, près de 2.900 personnes ont été tuées par la foudre, en Inde, en 2019, d'après les derniers chiffres officiels ayant été communiqués. Les pluies de mousson annuelles qui surviennent en Asie du Sud sont vitales pour l'irrigation et la production d'hydroélectricité, mais elles sont aussi la cause de nombreuses pertes humaines et de destructions.