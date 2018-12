et AFP

publié le 31/12/2018 à 01:24

Une importante opération a été lancée dimanche 30 décembre pour tenter de retrouver 15 hommes piégés depuis plus de deux semaines dans une mine de charbon inondée du nord-est de l'Inde, a annoncé la police.



Les ouvriers sont coincés depuis que l'eau d'une rivière voisine s'est déversée le 13 décembre dans cette mine illégale profonde de 106 mètres dans l'État de Meghalaya.

Les mineurs n'ont donné aucun signe de vie, mais leurs familles se raccrochent à l'espoir qu'ils aient pu trouver refuge dans une poche d'air, alors que la lenteur de la mobilisation des secours a fait scandale dans le pays.

"Quatorze plongeurs de la marine sont arrivés hier pour des repérages", a déclaré à l'AFP Sylvester Nongtnger, un responsable de la police locale. "Ils essaient d'entrer à l'intérieur".

Un tribunal indien avait interdit les mines de charbon sauvages dans l'État de Meghalaya en 2014 après des plaintes de militants écologistes dénonçant "une grave pollution de l'eau", alors que les conditions de sécurité étaient également dénoncées.

La lenteur des autorités dénoncée

Mais en raison de recours devant la Cour suprême de la part de propriétaires de mines et des autorités de l'État, cette pratique a perduré : les habitants extraient illégalement du charbon de dangereuses mines à l'aide de moyens sommaires. Ils y percent des trous sur le flanc des collines puis creusent de petits tunnels horizontaux pour atteindre une veine de charbon.



Quinze mineurs avaient trouvé la mort dans un accident similaire survenu dans le même État en 2012. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Le travail des secouristes a notamment été retardé par un manque de pompes à eau et d'équipements de sauvetage.



Mais la lenteur des secours a été comparée sur les réseaux sociaux à l'exceptionnelle mobilisation de cet été, en Thaïlande, pour sauver 12 enfants et leur entraîneur de football piégés dans une grotte.