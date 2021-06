Inde : au moins 12 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Bombay

et AFP

publié le 11/06/2021 à 01:23

L'effondrement d'un immeuble de Bombay, en Inde, a provoqué la mort d'au moins douze personnes, dont huit enfants, mercredi 9 juin. Sept autres personnes ont été blessées, ont indiqué jeudi les autorités indiennes.

L'effondrement de cet immeuble, situé dans un bidonville, est imputé aux pluies diluviennes de la mousson. Parmi les blessés, six étaient dans un état stable et une femme de 30 ans a été admise à l'hôpital dans un état critique, ont précisé les autorités. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient jeudi afin de retrouver plusieurs personnes portées disparues.

"Trois personnes pourraient être encore piégées (dans les décombres) et les opérations de recherche sont en cours", a déclaré Prabhat Rahangdale, un responsable de la municipalité de Bombay, cité par le quotidien Indian Express daily. Suite à ce tragique évènement, les résidents de structures avoisinantes, dont l'état semble précaire et dangereux, ont été évacués.

Lors de la saison de mousson, qui a débuté mercredi à Bombay, les effondrements d'immeubles mal construits sont malheureusement fréquents.