Incendies en Grèce : trois nouveaux quartiers au nord d’Athènes évacués

Confrontée à de violents incendies depuis plusieurs jours, la Grèce compte désormais 20 personnes décédées dans les flammes, en deux jours. Les habitants de trois nouveaux quartiers au nord d’Athènes ont été évacués, tandis que le reste de la capitale, a été prié de quitter rapidement leur domicile.

Les vents qui s'étaient calmés ont repris, ravivant les foyers difficiles à maîtriser. Des pompiers européens et français se sont ainsi déplacés sur place afin d'aider à maîtriser les incendies. Irrespirables et avec une visibilité réduite, les flammes se sont dangereusement rapprochées des habitations.

Une habitante au nord d'Athènes a témoigné de la situation : "Je n'ai plus de mots, je n'arrive pas à respirer, les maisons et les voitures brûlent, c'est catastrophique."

La situation est d'autant plus dramatique dans le nord-est du pays et la région d'Alexandroúpoli, où 18 corps de migrants présumés ont été retrouvés carbonisés hier. Le procureur de la République est intervenu ce matin et a diligenté une enquête pour violence raciste envers des dizaines de réfugiés.

Ils ont été retrouvés dans un camion entassé mardi 22 août, tentant de fuir les flammes. Cette région frontalière de la Turquie est un point de passage privilégié pour les exilés en quête d'Europe.