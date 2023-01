Il aurait pu être le batteur d'AC/DC, il a préféré devenir pizzaïolo

En 1967, Tony, un Italien âgé de 16 ans, débarque en Australie. Tony est passionné de musique. Il joue dans des bars et enregistre dans des studios avec différents groupes. Dans les années 70, son groupe Jackie Christian & Flight est repéré.

Tony Currenti rencontre alors des membres d’un autre groupe qui commence à se faire connaître : AC/DC. Il enregistre alors quelques titres avec eux, dont certains morceaux de leur premier album High Voltage.

Ne cherchez pas son nom sur la pochette du disque, il n’y est pas. Officiellement, il ne fait pas partie du groupe et n’a jamais touché de royalties. On lui paye la session d’enregistrement et on lui propose de faire partie du groupe. Mais Tony dit non.

Tony Currenti vient d’enregistrer avec son groupe et il trouve ça déloyal. Puis AC/DC va partir en Europe pour la tournée de son album High Voltage, alors ils insistent. Mais Tony Currenti dit non, encore une fois. L’Italien ne veut pas faire son service militaire, et il y sera obligé s’il retourne en Europe …

Envie d'une vie normale

La suite, vous la connaissez : AC/DC connaît un succès fulgurant. Tony, lui, joue avec son groupe, puis un autre, les 69’ers, qui a aussi son petit succès. Mais Tony les quitte aussi : il veut se marier, fonder une famille, avoir une vie normale.

Il ouvre sa pizzeria à Sydney. En 2013, bien des années plus tard, un biographe d’AC/DC le contacte et le passé de Tony ressurgit. Il se remet à la batterie et intègre un groupe de reprises d’AC/DC, The Scotts, en hommage au chanteur du groupe Bon Scott. Une tournée est prévue en France en mai 2023.

