publié le 10/04/2019 à 19:45

"Homo luzonensis", c'est le nom de cette nouvelle espèce humaine. Elle a été découverte sur l'île de Luçon aux Philippines à partir de fossiles ayant appartenu à trois individus différents. Des fossiles de dents, de phalanges et d'un bout de fémur ont été trouvés dans la grotte de Callao. Tous datés de 50.000 et 67.000 ans.



Les chercheurs ont pu prouver qu'il appartenait au genre humain mais avec certaines caractéristiques très primitives. Notamment au niveau des pieds qui sont celles des australopithèques et il faut donc remonter à 3 millions d'années.

Quant à savoir à quoi ressemblait "Homo luzonensis", les chercheurs ne savent pas. Il était probablement petit et pour en avoir la preuve, il faudra attendre de nouvelles découvertes. Notamment celle d'un fémur entier qui permettrait de connaître la taille de ce très lointain cousin de l'homme.