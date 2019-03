Hawaï : il faudra bientôt être centenaire pour acheter des cigarettes

publié le 01/03/2019 à 07:23

Hawaï poursuit ses mesures drastiques contre la cigarette. Il y a trois ans, déjà, l’État américain était devenu le premier à repousser l’âge légal pour acheter des cigarettes à 21 ans, imité depuis par la Californie, le New Jersey, le Massachusetts, l’Oregon et le Maine.



Actuellement, l’un des élus à l’Assemblée, qui est aussi médecin, mène un combat pour aller plus loin, avec la même logique. Il a déposé une proposition de loi pour que l’âge légal soit fixé à 30 ans en 2020, 40 ans en 2021, 50 ans en 2022 et 100 ans en 2024. C’est à dire qu’il faudrait être centenaire d'ici cinq ans, pour acheter un paquet.

Cette mesure serait en réalité une interdiction déguisée puisque l'interdiction totale de vente ou la consommation de tabac poserait des problèmes de principe au nom de la liberté individuelle. De plus, les États Unis, qui ont connu la prohibition de l’alcool de 1920 à 1933, savent bien que l’interdiction favorise les trafics, les trafiquants et donc les mafias et les cartels.

La consommation de tabac s'effondre aux États-Unis

Cette loi réduirait considérablement le marché du tabac dans l'État. Il serait si réduit qu’il serait très cher d’acheminer des cartouches jusqu’à ces îles au milieu du Pacifique, à plus de 4.000 kilomètres des cotes de la Californie. La situation géographique de Hawai rend cette situation assez particulière, parce que dans les autres états, les débats sur la régulation de la vente de cigarettes butent sur une réalité assez simple : s’il suffit d’aller dans l’état voisin, ça favorise le marché noir, ce que l'on connaît également dans l’Union Européenne.



Donc si sa proposition est adoptée, il serait possible de fumer à Hawaii, à condition d’avoir voyagé jusqu’à l’archipel avec des cigarettes. Mais cette situation risque aussi de créer un marché noir.



Il est possible d'imaginer dans les prochaines décennies une Amérique sans tabac, ou presque. La consommation s’effondre depuis des années. Si on prend les chiffres officiels de la principale agence fédérale de santé publique, un adulte américain sur cinq fumait en 2005. En 2016, la dernière année pour laquelle on dispose de chiffres, ils étaient moins de 15%.



Lorsqu'on prend les moins de 18 ans, il y a moins de 7% de fumeurs. Les fabricants ont compris que le marché américain se tasse et changent leur stratégie. En décembre, le propriétaire de Philip Morris et Marboro, a acheté 35% des parts de la grande marque américaine de cigarettes électroniques pour près de 13 milliards de dollars. Pour mieux se relever.