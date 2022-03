Guerre en Ukraine : quelles différences entre des armes biologiques et chimiques ?

La guerre en Ukraine peut-elle prendre un nouveau tournant ? Les Occidentaux sont préoccupés par une possible utilisation d'armes chimiques par Moscou. De l'autre côté, la Russie a accusé les États-Unis de financer des laboratoires ukrainiens qui serviraient à produire des armes biologiques. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue à ce sujet vendredi 11 mars. Armes biologiques, armes chimiques, de quoi parle-t-on ?

Les armes chimiques et biologiques sont des armes de destruction massive. Il est très compliqué de connaître leur puissance, leur ampleur et les conséquences de ces dernières sur un environnement. Contrairement aux moyens de guerre dits "classiques", les armes biologiques et chimiques sont non conventionnelles : elle ne sont pas conformes aux conventions internationales qui régissent la guerre et sont donc interdites.

Les armes biologiques utilisent des organismes vivants ou des germes pathogènes pour propager une maladie, parfois mortelle. Le but est d'affaiblir une armée ou plus largement, une population. Ces armes peuvent être d'origine bactériologique ou virologique. On parle d'armes chimiques lorsqu'un "produit chimique est utilisé pour causer intentionnellement la mort ou des dommages par ses propriétés toxiques" selon une définition donnée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

En Ukraine, la crainte d'une utilisation d'armes chimiques est de plus en plus présente. Le président américain Joe Biden n'a pas mâché ses mots en cas d'attaque : "Je ne parlerai pas des renseignements, mais la Russie payera le prix fort si elle utilise des armes chimiques."