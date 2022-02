Guerre en Ukraine : que signifie le drapeau ukrainien ?

#StandWithUkraine, #prayforukraine, #stopthewar... Sur les réseaux sociaux les soutiens à l'Ukraine pleuvent, 5 jours après le début des offensives de l'armée russe. Des messages avec en fond le même drapeau, celui de l'Ukraine, un jaune doré surmonté d'un bleu ciel. En soutien à l'Ukraine les couleurs du drapeau ont d'ailleurs été projetées sur les monuments du monde entier ces derniers jours, de la Tour Eiffel à l'Empire State Building en passant par le Colisée de Rome.

Des couleurs qui ont une signification particulièrement résonnante dans les temps actuels. En effet ce drapeau est aujourd'hui plus que jamais considéré comme un symbole de liberté, la bande bleue représentant le ciel et la bande jaune les champs de blé. L'Ukraine est un très gros acteur du blé et elle est, avec son voisin russe, l'un des premiers producteurs mondiaux.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé des photos de ciel bleu surplombant un champ de blé, rappelant la belle symbolique de ce drapeau en ces temps où l'Ukraine fait face à l'invasion russe.

Le bleu azur surmontant le jaune doré ont été adoptées pour la première fois en 1918, lors de la première indépendance, comme drapeau de ce qui s'appelait à l'époque la République populaire ukrainienne. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, ces couleurs sont adoptées comme nouveau drapeau officiel de l'Ukraine.