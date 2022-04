Guerre en Ukraine : Poutine mal renseigné sur les difficultés de son armée ?

Le président russe Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou à Moscou le 21 décembre 2021.

Le président Vladimir Poutine sera mal informé des difficultés de l'armée russe, croient savoir les services de renseignements américains. Le maître du Kremlin serait également en froid avec une partie de son état-major.

"Nous avons des informations selon lesquelles Poutine estime que l'armée russe l'a induit en erreur, ce qui a causé une tension persistante entre lui et son état-major", a dit mercredi la directrice de la communication de l'exécutif américain, Kate Bedingfield, lors d'un briefing de routine.

"Nous pensons que Poutine est mal informé (...) sur les mauvaises performances de l'armée russe et sur la sévérité de l'impact des sanctions sur l'économie russe parce que ses hauts conseillers ont peur de lui dire la vérité", a encore déclaré Kate Bedingfield, confirmant des informations données plus tôt par un haut responsable américain sous couvert d'anonymat. "Poutine ne savait même pas que son armée recrutait et perdait des conscrits en Ukraine, ce qui démontre une rupture claire dans le flux d'informations fiables parvenant au président russe", avait indiqué ce responsable

Des tensions avec le ministre de la Défense ?

La Maison Blanche diffuse ces informations sur fond d'interrogations sur la relation entre le président russe et son ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Ce dernier a fait une apparition publique samedi après deux semaines d'absence, qui avaient donné lieu à toutes sortes de spéculations, y compris sur la santé du ministre.

Il est par ailleurs considéré comme un proche du président russe. Vladimir Poutine et lui se mettent régulièrement en scène dans des séjours dans la taïga sibérienne, au volant de véhicules tout-terrain, buvant le thé ou cueillant des champignons.