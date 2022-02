Guerre en Ukraine : pourquoi les ministres de l’Intérieur de l’UE se réunissent-ils ?

La France a réuni, dimanche 27 février, les ministres européens de l'Intérieur en urgence à Bruxelles. "Si la France a organisé cette réunion exceptionnelle, c’est pour soutenir le peuple ukrainien, soutenir les pays voisins directement impactés, organiser la réponse humanitaire et prévenir tout risque de déstabilisation de notre espace commun", a tweeté le ministre français Gérald Darmanin, dont le pays exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne (UE).

Les ministres vont notamment aborder l'accueil des Ukrainiens fuyant l'offensive russe et discuter de leur accorder une protection temporaire automatique. "Nous devons regarder quel statut on peut confier à ces personnes", a déclaré Gérald Darmanin, en arrivant à la réunion. Il s'agit "d'abord" de les accueillir "le mieux possible en Pologne et dans les pays voisins, voir comment on peut les aider de façon humanitaire (...) et puis voir comment, en Europe, on peut leur apporter cette protection" prévue dans le cadre d'une directive de 2001.



Ce régime, institué en réponse au conflit en ex-Yougoslavie mais qui n'a jamais été utilisé, prévoit l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, et des mesures pour répartir entre pays de l'UE l'effort d'accueil de ces réfugiés.

Quelque 368.000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis jeudi, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne, et leur nombre "continue à augmenter", selon les Nations unies et les autorités polonaises. Les citoyens ukrainiens peuvent actuellement entrer dans l'UE sans visa pour une période de trois mois.