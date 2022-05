En Ukraine, des soldats russes à nouveau accusés de crime de guerre mais cette fois il y a des images. Une vidéo diffusée par la chaine américaine CNN, où l'on peut voir deux ukrainiens abattus dans le dos. Cela se passe dans la banlieue de Kiev, le 16 mars dernier.

Ce sont des images de vidéosurveillance. On y voit deux hommes, deux civils ukrainiens, marcher sur une route. Puis des soldats russes arrivent et leur tirent dans le dos. Les deux hommes s'écroulent au sol. Il s'agit en fait du propriétaire et du gardien d'une concession automobile près de Kiev. Ils venaient de donner des cigarettes à des soldats russes venus inspecter le site.

Sur les images, on les voit tous discuter pacifiquement. Puis les deux Ukrainiens repartent vers leur bureau et c'est à ce moment-là qu'ils se font tirer dessus. Quelques minutes après, un des hommes à terre se relève. Grièvement blessé, il donne l'alerte aux soldats ukrainiens, mais il n'a pas survécu. À la fin de la vidéo, on peut voir les soldats russes en train de boire, de trinquer et de voler dans le magasin.

Une enquête a été ouverte par le parquet ukrainien pour crimes de guerre. Cette vidéo s'ajoute aux nombreux témoignages sur les exactions dont sont accusées les troupes russes en Ukraine.

