Ils sont 200. 200 employés ukrainiens de la centrale nucléaire de Tchernobyl retenus, pris en otage par l'armée russe sur le site. Ils se relaient jour et nuit, sous la menace, pour assurer la sécurité d'un ensemble qui, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ne reçoit plus de réparations cruciales.

Arrivés durant la nuit du 23 février, le personnel chargé de la surveillance et de la maintenance du sarcophage sécurisant les installations est encore sur place, rapporte le Wall Street Journal. Les otages mangent uniquement du porridge et de la nourriture en boîte, préparée par un cuisinier qui s'est déjà effondré sous le coup de la fatigue. Pas moyen non plus de communiquer, car leurs téléphones ont été confisqués par leurs geôliers.

Les autorités ukrainiennes auraient demandé l'aménagement d'un corridor sécurisé pour évacuer le personnel. Refus de la Russie pour le moment. Selon l'AIEA, le risque principal est une déconnexion électrique des piscines de refroidissement dans lesquelles sont plongées les barres d'uranium de feu la centrale. Laissant planer le risque d'un accident nucléaire majeur.