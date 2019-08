publié le 14/08/2019 à 14:03

Cap sur New York pour Greta Thunberg, la jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique. Le départ est prévu ce mercredi 14 août du port de Plymouth (Royaume-Uni). Elle embarque à bord d'un voilier de course en compagnie d'un membre de la famille princière de Monaco : Pierre Casiraghi.

Objectif : une croisière zéro carbone. La nourriture est lyophilisée, les toilettes sont un seau en plastique, et le voilier est équipé de panneaux solaires qui permettent de générer de l'électricité.

La traversée doit durer deux semaines et lui permettra d'assister au sommet mondial de l'ONU. Greta Thunberg avait en effet refusé d'y aller en avion à cause des émissions de carbone. Le fils de la princesse Caroline de Monaco Pierre Casiraghi lui avait alors proposé de mettre gratuitement à sa disposition un bateau.

Confort rudimentaire

Le voilier, le "Malizia II", mesure 18 mètres de long. Il est dirigé par Pierre Casiraghi et Boris Herrmann, un skipper allemand qui a trois tour du monde à son actif.

Il est équipé de panneaux solaires et de turbines sous-marines qui permettent de créer de l'électricité. Grâce à cette électricité, les instruments de navigation, le pilote automatique, les dessalinisateurs et un laboratoire pour tester le niveau de CO2 des eaux sont alimentés.

Le seul consommateur d'énergie fossile à bord est un petit réchaud à gaz pour chauffer l'eau nécessaire à la nourriture végan lyophilisée. Pour les toilettes, c'est aussi rudimentaire : un seau en plastique avec sac biodégradable qui peut être jeté par-dessus bord est disponible pour les 5 personnes de l'équipage.

Objectif : arriver sains et saufs

Enfin, quatre lits superposés ont été installés pour Greta, son père et un cinéaste qui réalise un documentaire sur son combat. Les deux skippers Herrmann et Casiraghi dormiront à tour de rôle dans le quatrième.



Greta Thunberg a essayé le voilier pour la première fois lundi 12 août, et elle a eu le mal de mer. "Il fallait s'y attendre", commente-t-elle. Le bateau peut aller jusqu'à 70 km à l'heure mais le capitaine compte naviguer plus lentement. Seul objectif : arriver sains et saufs à New York.