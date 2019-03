publié le 29/03/2019 à 15:15

Le phénomène inquiète les autorités. 230 poupées sexuelles à l'effigie d'enfants ont été saisies aux frontières de la Grande-Bretagne depuis septembre 2016, rapporte le jeudi 28 mars The Independant. Elles présentent une anatomie très proche de celle de jeunes enfants : la taille, le poids, mais aussi des organes génitaux très réalistes.



"Les associations de protection de l'enfance et l'Agence nationale contre le crime ont réclamé des mesures sévères pour lutter contre ces objets obscènes, conçus de façon à rendre possible un acte sexuel", a déclaré un porte-parole du Crown Prosecution Service, organe chargé des poursuites judiciaires.



Aucune loi n'interdisait jusqu'à présent les poupées sexuelles enfants en Grande-Bretagne. Désormais, les acheteurs pourront être jugés pour possession "d'articles indécents ou obscènes", délit qui peut être puni de sept ans de prison. Les fabricants et distributeurs pourront, eux, être condamnés à cinq ans d'emprisonnement.

Lutter contre la pédophilie

Certains fabricants se défendent en arguant que ces poupées sexuelles permettraient d'empêcher les pédophiles de passer à l'acte. Mais cette théorie est réfutée par les associations de protection de l'enfance, qui précisent que beaucoup d'acheteurs ont déjà fait l'objet de condamnations.



"Aucun doute n'est possible : ces poupées sont faites pour représenter des enfants, et leur but est de simuler un acte sexuel", estime un porte parole de la NSPCC, une organisation de protection de l'enfance. "Nous craignons que les adultes qui utilisent ces poupées sexuelles finissent par trouver leur comportement normal, et puissent s'en prendre à des enfants."



Ces mesures de répression sont révélées au lendemain de l'arrestation d'un homme de 61 ans pour possession et prise de photographies d'enfants "indécentes". Repéré après avoir commandé une poupée sexuelle, il a été condamné à 18 mois de prison.