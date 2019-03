et AFP

publié le 20/03/2019 à 05:05

Le procureur de Virginie occidentale Patrick Morrisey a annoncé avoir déposé une plainte contre le diocèse de Wheeling/Charleston (à plus de 400 km à l'ouest de Washington) et contre son ancien évêque Michael Bransfield.



À la tête du diocèse à partir de 2005, le prélat avait démissionné en septembre après avoir été lui-même accusé d'"harcèlement sexuel" sur des adultes. Cette fois, il fait face à une action au civil, le procureur Morrisey lui reprochant, ainsi qu'au diocèse, d'avoir violé la loi de l'Etat sur la protection des consommateurs.

Selon sa plainte, "le diocèse a recruté dans ses écoles et dans ses camps des prêtres visés par des accusations crédibles d'agression sexuelle sur des enfants, et a volontairement omis de prévenir les parents".

Un prêtre, qui avait avoué avoir agressé un élève dans un lycée dans les années 1980, avait été mis à pied avant de retrouver un emploi dans une école primaire du diocèse entre 1998 et 2001, d'après cette plainte. Un autre avait mentionné sur son questionnaire d'embauche en 2002 avoir été accusé d'une agression sur mineur en 1979. Il avait malgré tout été recruté dans une école primaire du diocèse, où il a travaillé pendant quatre ans, poursuit le procureur.

Un ancien condamné pour viol devenu enseignant

Patrick Morrisey reproche aussi au diocèse d'avoir menti sur son site internet, où il était écrit que les employés de ses écoles étaient soumis à des vérifications d'antécédents. Or, un homme condamné pour viol à Washington avait réussi à se faire embaucher comme enseignant dans un lycée du diocèse, et son contrat n'a été rompu qu'en 2013, d'après la plainte.



L'église catholique américaine a été secouée par la publication cet été d'un rapport sur des abus sexuels commis en Pennsylvanie par environ 300 prêtres sur des décennies.



En octobre, le pape François avait accepté la démission du cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington, soupçonné d'avoir cherché à étouffé ce scandale. À l'inverse, il a refusé mardi la démission du cardinal français Philippe Barbarin, condamné le 7 mars à six mois de prison avec sursis par la justice de son pays pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse.