Plus qu'un géant. Sulemana Abdul Samed, un Ghanéen de 29 ans, pourrait être l'homme le plus grand au monde. En effet, lors d'un contrôle médical, un hôpital local a estimé qu'il avait atteint les 2m89. Seul hic, et non de taille : cette clinique rurale n'était pas vraiment sûre, car elle ne possédait pas les bons outils de mesure.

Alors une infirmière a décidé de revenir au village de Sulemana armée d'un ruban de 16 pieds, soit un peu moins de 5 mètres. Il a ensuite fallu trouver un mur assez haut afin qu'il puisse s'appuyer contre.

Un voisin a grimpé sur un tabouret en bois pour atteindre la hauteur de l'homme et le marquer avec un morceau de charbon de bois. Avant de le mesurer à l'aide du fameux ruban qui a indiqué sept pieds (environ 2m13), soit un pied de moins que le Turc Sultan Kosen, qui est, selon le livre Guiness des records, l'homme vivant le plus grand du monde avec 2,51m. "Je continue de grandir. Qui sait, peut-être un jour, j'atteindrai cette hauteur aussi", a réagi Awuche, son surnom.

Une vie brusquement bouleversée

Cette augmentation de la taille a démarré à l'âge de 22 ans. À l'époque, Sulemana Abdul Samed vivait à Accra, la capitale du Ghana. Là-bas, il travaillait dans une boucherie et économisait de l'argent pour prendre des leçons dans une auto-école. Un matin, il s'est réveillé en pleine confusion : "Je me suis rendu compte que ma langue avait grossi dans ma bouche au point que je ne pouvais plus respirer correctement", a-t-il raconté.

Quelques jours plus tard, toutes les autres parties de son corps avaient commencé à augmenter de volume. Cette croissance effrénée et soudaine a engendré des complications de santé réduisant, en parallèle, sa vie sociale.

Les médecins ont dit qu'il devait subir une intervention chirurgicale au cerveau afin de stopper la croissance. Malheureusement, l'assurance maladie publique ghanéenne n'a pu le couvrir, ne permettant que des traitements de base. C'est pour cette raison que Sulemana a été contraint à retourner dans son village natal, renonçant à son rêve de devenir chauffeur. "J'avais l'intention d'aller à l'auto-école, mais même en reculant le siège, je ne peux pas tenir le volant... Je ne peux pas tendre la jambe parce que mon genou va heurter le volant", raconte-t-il.

Il garde le rêve de se marier

Aujourd'hui, il vit avec son frère et a créé une petite entreprise de vente de crédits pour téléphones portables. Il souhaite régler ses problèmes de santé, notamment en récoltant des fonds pour une opération de chirurgie plastique. Le but ? Traiter une grave affection cutanée sur une jambe, une cheville et un pied, causée par sa croissance excessive.

S'exprimant sur BBC News Pidgin en octobre 2022, Awuche a également fait part de son intention de trouver une femme et de fonder une famille. "J'ai l'intention de me marier, de prendre une femme, d'avoir des enfants, et de voir à quoi ils ressembleront". Le célibataire a poursuivi, en assurant n'avoir aucun complexe avec son apparence physique. "C'est la forme qu'Allah a choisi de me donner, je vais bien. Je n'ai pas de problème avec la façon dont Dieu m'a créé".

