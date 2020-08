publié le 20/08/2020 à 22:36

C'est une histoire qui aurait pu très mal se terminer. François Blanca, un Français originaire de Gironde, est exploitant forestier au Gabon depuis plusieurs années. Après s'être perdu en forêt pendant six jours, l'homme a été retrouvé sain et sauf le lundi 10 août.



Tout a commencé le mardi 4 août, quand François Blanca est parti dans la forêt de Noya, près de Cocobeach. Installé au Gabon depuis 40 ans, il était venu sur place avec l'un de ses collaborateurs afin de superviser les travaux de terrassement d'une route dans la forêt.



"Nous devions expertiser trois sites. Tout se passe bien sur les deux premiers, puis nous arrivons sur le troisième, où nous étions en train d’ouvrir une route pour accéder à un vieux camp désaffecté", explique François Blanca lorsqu'il a raconté pour la première fois son récit, à actu.fr. Toutefois, l'exploitant forestier se rend compte que la fameuse route n'a pas été tracée jusqu'au camp, comme prévue. Alors, il sort de sa voiture et part à pieds vers le camp, sans son collaborateur. "J’étais pressé, en colère, alors je ne marque pas mon chemin, ce qu’on est censé faire d’habitude. Alors je me perds, avec sur moi uniquement ma machette", a-t-il confié à nos confrères.

Problème, après une heure de marche, François Blanca se rend compte de son erreur, la forêt est dense et sombre, il n'arrive pas à se repérer : il est perdu. Alors, le sexagénaire pense aux priorités et parmi elles, trouver de l'eau. "La première chose, c’est de chercher l’eau. Alors je cherche l’eau. Je l’ai trouvé grâce aux éléphants. C’est eux les habitants du coin. Alors j’ai suivi leurs traces", a expliqué l'exploitant forestier à actu.fr.

Pendant trois jours, François Blanca a gravi des collines, longé des cours d'eau, cherché sa direction avec le soleil. Au bout du troisième jour, l'exploitant forestier a perdu sa machette et a finalement poursuivi son chemin avec seulement un bâton. "De toute manière, j’allais plus vite avec juste mon bâton, c’était un poids en moins", a-t-il déclaré.

C'est au même moment, ce fameux troisième jour, que François reprend espoir : il a trouvé une route. Alors, une idée lui vient : "J’abandonne mes chaussures et une chaussette sur la route, pour que les chasseurs puissent me retrouver", explique l'exploitant, qui a gardé une chaussette pour panser ses plaies. Sauf que c'est ici que les choses ont empiré. Cette route possédait de nombreux carrefours, ce qui n'a pas aider François à se repérer. De plus, l'exploitant n'avait presque plus d'eau, ni d'endroit pour en récupérer.

"Au bout d’un moment, je suis obligé de boire mes urines. Je n’avais pas bu depuis une journée entière, et je commençais à accumuler beaucoup de fatigue. Pour m’aider, j’ai mâché de l’écorce d’un arbre que j’avais repéré. C’était pour me couper la faim", a-t-il confié.

Les choses se compliquent pour le Français, il se perd et repasse plusieurs fois aux mêmes endroits. Dans la nuit de la quatrième à la cinquième journée, la pluie fine de la nuit a permis à François de s'hydrater un peu : "C’était des gouttelettes, mais c’était déjà ça. Je les suçais pour aspirer l’eau", raconte l'exploitant. Alors, il s'est décidé à retourner au milieu de la forêt, rechercher de l'eau. "En faisant ça, je reprends des forces, et je me remotive", affirme le sexagénaire.

Ainsi, il a repris la route, sans regarder derrière lui, il en était certain : il était sur le bon chemin. Et François Blanca avait vu juste, après six jours seuls dans la forêt gabonaise, il tombe face à un chasseur de son village. Soulagement et délivrance pour François, qui était fatigué de ce périple impromptu.

La ville étant encore loin, l'exploitant forestier a été accueilli au camp des chasseurs pour la nuit : "Les hommes ont été fantastiques avec moi. Ils m’ont soigné les pieds, m’ont préparé de quoi me laver, ils m’ont nourri… Puis ils ont envoyé un porteur en ville pour annoncer la nouvelle".