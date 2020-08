Français tués au Niger : "C'est débile et non-informé" répond Jacques Maire au RN

publié le 10/08/2020 à 13:16

Au lendemain de l'attaque qui a fait huit morts au Niger, dont six Français, selon les autorités locales, le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu estimait qu'il était "inopportun d'aller se balader au Niger en ce moment".

Les six victimes françaises de l'attaque du dimanche 9 août étaient des employés de l'ONG humanitaire Acted, une association qui vient en aide aux populations les plus vulnérables à travers le monde. "Comme d'habitude venant du Rassemblement National, c'est débile et non-informé", répond sèchement Jacques Maire, président du groupe d’amitié France-Niger, aux propos de Sébastien Chenu.

Les étrangers présents au Niger n'y sont pas par plaisir, mais par vocation humanitaire "On a besoin que des Français soient là-bas, pour les ONG mais aussi pour les organisations internationales", rappelle-t-il au micro de RTL.

Près de 1.500 Français sont présents au Niger selon Jacques Maire mais "ils ne sont pas là pour se balader [...] ils sont présents dans les capitales économiques régionales et auprès des camps de réfugiés".