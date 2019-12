États-Unis : Washington frappe cinq bases du Hezbollah en Irak et Syrie

publié le 29/12/2019 à 21:43

L'armée américaine a annoncé dimanche 29 décembre avoir frappé cinq bases en Irak et en Syrie d'un mouvement proche du Hezbollah pro-iranien, deux jours après la mort d'un Américain dans une attaque à la roquette contre une base militaire irakienne à Kirkouk.

Ces frappes menées "en réponse aux attaques répétées du Kataëb Hezbollah (KH) contre des bases irakiennes affaibliront les capacités du KH à mener de futures attaques contre les forces de la coalition", a déclaré le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, dans un communiqué.

Il a précisé que sur les cinq installations visées, trois se trouvaient en Irak et deux en Syrie. Le porte-parole du Pentagone a accusé le mouvement pro-iranien d'avoir lancé le 27 décembre plus de 30 roquettes contre la base militaire irakienne de Kirkouk (nord), tuant un sous-traitant américain et blessant quatre militaires américains et deux soldats irakiens.