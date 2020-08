Crédit : Michael A. McCoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 11/08/2020 à 00:56

À Baltimore, aux États-Unis, une explosion, ce lundi 10 août, a complètement détruit trois maisons mitoyennes et en a partiellement détruit une quatrième. Cette explosion due à du gaz naturel a fait un mort et plusieurs blessés selon Associated Press, cité par Radio Canada. Au moins une personne serait toujours coincée dans les décombres.

Une trentaine de pompiers ont été appelés sur place. Une équipe d'intervention spéciale a également dû se rendre sur les lieux afin de sauver une femme prisonnière des décombres et vérifier qu'aucune autre personne n'était prise au piège.

La compagnie de gaz, Baltimore Gas and Electric Company (BGE) a été jointe par les pompiers peu de temps après l'accident. Elle travaille avec eux afin de sécuriser les lieux.



Les causes de l'explosion sont encore inconnues. Mais selon le Baltimore Sun, les fuites de gaz sont devenues très fréquentes : jusqu'à une vingtaine peuvent être signalées chaque jour en moyenne.

Le quotidien local avait, l'année passée, pointé du doigt le fait que des milliers de kilomètres de tuyaux, obsolètes, n'avaient pas été remplacés par la compagnie. En outre, un tel travail lui coûterait environ 1 milliard de dollars et lui prendrait deux décennies.