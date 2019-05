États-Unis : la ville de Baltimore prise en otage par des cybercriminels

publié le 28/05/2019 à 02:13

C'est une cyberattaque d'ampleur qui touche la ville de Baltimore, aux États-Unis, depuis maintenant trois semaines. Ils ont en effet découvert le 7 mai dernier que la ville était victime de cybercriminels. Des hackers qui ont pris en otage les autorités de la ville en verrouillant 10.000 ordinateurs contenant des informations indispensables au fonctionnement des services municipaux.



Comme le rapporte Le Figaro, les habitants sont également impactés par ce piratage car ils ne peuvent plus régler leurs factures d'eau ou leurs impôts en ligne. 1.500 ventes immobilières ont aussi été suspendues. Les hackers exigent que la ville leur paie une rançon de 13 bitcoins, soit plus de 100.000 dollars au cours actuel, afin de déverrouiller et rendre utilisables un certain nombre de fichiers essentiels à la ville de Baltimore.

Le maire ne veut pas céder au chantage

La mairie a aussi la possibilité de payer trois bitcoins, soit environ 26.000 dollars, par fichier qu’elle souhaite déverrouiller. Mais pour l'instant, le maire de Baltimore ne veut pas payer et céder au chantage. "Pour le moment, je dis non. Toutefois, pour permettre à la ville d’avancer, je vais peut-être y réfléchir. Mais je n’ai pas encore pris de décision", a précisé Bernard Young le 20 mai dernier.

S'il décidait de ne pas payer, les autorités de la ville, qui on déjà dû installer des outils manuels pour pallier l'indisponibilité des services informatiques, devra reconstruire tous les systèmes touchés par le virus. En l'attente, le FBI traque les hackers responsables de cette cyberattaque de grande ampleur.