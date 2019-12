États-Unis : une mère accusée d'avoir pendu deux de ses enfants

et AFP

publié le 04/12/2019 à 00:57

Une Américaine de 36 ans est accusée d'avoir pendu ses enfants dans sa cave de Pennsylvanie. En septembre dernier, les deux enfants âgés de 4 et 8 ans avaient été retrouvés pendus avec une laisse de chien. "C'est un événement horrible, tragique", a déclaré John Adams, procureur du comté de Berks, lors d'une conférence de presse lundi, peu après l'arrestation de la mère, Lisa Snyder.

Cette dernière avait expliqué que le petit de 8 ans était harcelé à l’école par des camarades, à cause de son poids et d’un problème d’élocution. Selon elle, il parlait de la mort, et s’était suicidé, mais n’avait pas voulu partir seul et avait donc tué sa sœur. Mais son témoignage a "immédiatement suscité des questions", selon John Adams, car "les enfants de huit ans ne se suicident généralement pas".

Les ordinateurs et téléphones portables de la mère ont montré qu'elle avait fait des recherches sur les façons de tuer par pendaison ou par asphyxie au monoxyde de carbone. Lisa Snyder, placée en détention lundi 2 décembre sans possibilité de libération sous caution, a été inculpée de deux chefs d'accusation pour assassinats. Elle doit comparaître au tribunal le 12 février.

Elle est également accusée de cruauté animale et d'avoir eu des rapports sexuels avec son chien (les enquêteurs ont retrouvé des messages à ce sujet).