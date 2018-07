publié le 28/04/2016 à 16:26

Un dramatique accident s'est produit aux États-Unis mardi 26 avril. Le Milwaukee Journal Sentinel, quotidien généraliste de l'État du Wisconsin, rapporte qu'une femme a été tuée alors qu'elle était au volant. Patrice Price, 26 ans, a reçu une balle dans le dos. Et le tireur n'est autre que son fils, âgé de deux ans, qui était assis à l'arrière.



L'enfant a trouvé l'arme sous le siège conducteur. Le coup est parti par accident. La balle a traversé le siège et atteint mortellement Patrice Price. Malgré l'intervention des secours, la victime a succombé. Sa mère May Watson était également dans la voiture avec le dernier-né, un petit garçon de seulement un an. Selon le rapport rédigé par le shérif du comté de Milwaukee, May Watson a pu diriger le véhicule hors de la route, alors que sa fille gisait inanimée.



L'arme appartient à son compagnon

Patrice Price n'était pas censé conduire cette voiture. Son propre véhicule a été volé quatre jours plus tôt, contraignant cette employée dans un foyer à se déplacer avec la Nissan de son compagnon. Ce dernier, qui exerce le métier d'agent de sécurité, y avait laissé son arme. Patrice Price était aussi mère d'une petite fille de sept ans et s'occupait de sa sœur, paralysée depuis une fusillade survenue il y a quelques mois.

Michelle Kane, une amie de la défunte, se désole après cette tragédie : "Elle n'aurait jamais eue une arme dans sa voiture. Son enfant ne l'aurait jamais trouvée et elle serait encore en vie si des voyous ne lui avaient pas volé sa voiture". Une collecte a été organisée pour soutenir la famille de Patrice Price. "Son bébé va avoir besoin d'une thérapie", ajoute Michelle Kane. En mars dernier, un fait divers similaire s'était produit en Floride où Jamie Gilt, une militante pro-armes à feu, fut grièvement blessée dans les mêmes circonstances par son fils de quatre ans qu'elle initiait au tir.