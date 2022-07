Le 23 juin, dans le comté de Pasco (Floride - États-Unis), un jardinier a trouvé un escargot géant d'Afrique. Cette espèce est extrêmement envahissante et destructrice. En effet, il se nourrit de 500 différents types de plantes, ce qui les rend dangereux pour la biodiversité et les cultures, et chaque spécimen (espèce hermaphrodite) peut pondre jusqu'à 2.500 œufs par ans. De plus, leur espérance de vie est de 9 ans et ils peuvent atteindre les 20 cm de large pour 18 cm de diamètre.

Selon des informations rapportées par Cnews, le Département de l'agriculture et des services aux consommateurs de Floride (FDACS) a prévu une éradication chimique de l'espèce par traitement des sols. Le travail devrait durer trois ans, ce qui est beaucoup plus court que pour les précédentes invasions qu'a connu l'État de Floride. En 1969, il a fallu 10 ans pour éradiquer une première fois l'espèce de la région. La seconde fois, la Floride avait eu besoin de 10 ans et de 23 millions de dollars pour se débarrasser du gastéropode.

L'escargot géant pouvant être porteur d'un parasite responsable de la méningite chez l'humain, la FDACS a appelé les habitants du comté de Pasco à se mettre en quarantaine, à ne pas entrer en contact avec lui sans protection et à les appeler s'ils en voyaient un. Une alerte a été postée sur les réseaux sociaux, soulignant le côté ridicule de la situation. Bien que le post de la FDACS soit informatif sur les risques, on peut y voir une affiche digne des meilleurs Western : "Wanted - Do not touch" (recherché, ne pas toucher). Tel un criminel recherché, l'escargot est représenté portant un petit chapeau de cowboy.

