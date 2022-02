États-Unis : un homme remporte dix millions de dollars à deux reprises en seulement trois ans

Juan Hernandez est un homme particulièrement chanceux. Trois ans après avoir remporté dix millions d'euros au jeu à gratter "350 millions Cash Spectacular", cet Américain originaire de New York, dont la bonne étoile brille vraisemblablement de mille feux, a de nouveau raflé le jackpot.

Après sa première victoire, l'homme a continué d'acheter régulièrement des jeux à gratter et grilles de loterie, notamment un ticket de la "New York Lottery", expliquent nos confrères de 20minutes, relayant une information de NBC New York. Ce dernier découvre alors avoir coché les bons numéros et remporté dix millions de dollars, soit la même somme qu'en 2019.

L'heureux gagnant ne devrait cependant pas profiter tout de suite de son nouveau gain. "Je cherche encore à dépenser les dix millions que j'ai remportés" il y a trois ans, a-t-il expliqué auprès du média américain.