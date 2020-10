États-Unis : un garçon de 11 ans au volant d'un bus pris en chasse par la police

publié le 21/10/2020 à 04:23

Dimanche 11 octobre, certains automobilistes de la ville de Bâton Rouge, capitale de l'État de Louisiane (États-Unis), ont assisté à une drôle de scène. Un bus scolaire roulait à toute allure et était pourchassé par plusieurs voitures de police. Au volant, se trouvait un garçon de 11 ans qui avait volé le véhicule de transport.

Alertées par plusieurs signalements qui décrivaient un bus roulant de manière dangereuse, les forces de l'ordre ont pris en chasse le jeune garçon qui a fini sa course folle après 45 minutes, et à la suite d'un choc avec trois voitures. Le bus scolaire a percuté un arbre et s'est immobilisé, rapporte Ouest-France qui reprend NBC News.

Un automobiliste a été blessé légèrement, le garçon quant à lui est sorti indemne. Le chef de la police de Bâton Rouge a expliqué ne pas savoir comment l'intrépide conducteur s'est procuré les clés du bus. Il a été mis en examen pour "vol de véhicule", "délit de fuite aggravé", "agression aggravée" et trois faits de "dégradation de propriété".