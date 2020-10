publié le 16/10/2020 à 14:22

C'est une affaire hallucinante que relate le bureau d'investigation de l'Oklahoma. Dans la matinée du 9 octobre 2020, une femme de 27 ans, Taylor Parker, a été interpellée avec un nouveau-né qui ne respirait pas, dans la ville de DeKalb au Texas, proche de la frontière de l'Oklahoma. Expliquant aux policiers avoir accouché du bébé au bord de la route, elle a été conduite en urgence au Mc Curtain Memorial Hospital dans la ville d'Idabel dans l'état voisin, l'Oklahoma.

D'après le communiqué relayé par Ouest-France, le bébé est déclaré mort à l'hôpital. Cette même journée du 9 octobre, à quelques kilomètres du lieu où Taylor Parker, a été interpellée au Texas, une jeune femme enceinte de 21 ans, Reagan Simmons-Hancock, a été retrouvée morte, mais le bébé qu'elle attendait n'était plus dans son ventre.

Conjointement avec la police texane, les forces de l'ordre de l'Oklahoma se sont rendues à l'hôpital afin d'interpeller Taylor Parker. La jeune femme a été internée en Oklahoma et placée en détention au Texas le 14 octobre. Elle est poursuivie pour le meurtre avec circonstances aggravantes de Reagan Simmons-Hancock et le meurtre et l'enlèvement de l'enfant.