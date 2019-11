publié le 18/11/2019 à 19:00

Le garçon était fier de son beau sac Spiderman. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait de la cocaïne, dont l'enfant a expliqué qu'elle lui permettait de se sentir comme son héros. 38 sacs de cocaïne et 70 sacs d'héroïne ont été retrouvés dans la maison de son père.

Les autorités disent qu'elles ne croient pas que le garçon ait ingéré la cocaïne, selon NBC qui a relaté l'histoire. L'enfant a tout de même été amené à l'hôpital par précaution, même si la drogue était encore scellée. L'enseignant a informé le directeur de l'école dès que l'enfant lui a montré le petit sac, et le directeur a immédiatement prévenu la police.

Les policiers de Holyoke, à 90 minutes à l'ouest de Boston sur la côte Est, se sont rendus au domicile de l'enfant : ils y ont trouvé son père endormi avec 38 sacs de cocaïne et 70 sacs d'héroïne dans la maison. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt non exécuté pour des possessions de stupéfiants. Il a été interpellé et placé en prison. Un autre enfant vivait également dans la même maison, avec la mère. Lui et son frère ont été placés en foyer.