publié le 26/10/2018 à 17:18

Pour profiter des somptueux panoramas du Yosemite, les visiteurs doivent braver tous les dangers. Reptiles, ours et sources d'eau acide attendent en effet les curieux au tournant dans ce parc national niché dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. Dernier accident en date : un jeune couple a trouvé la mort, jeudi 25 octobre, en chutant du Taft Point, un sommet culminant à plus de 2.200 mètres d'altitude.



Les autorités californiennes tentent de retrouver les corps des deux victimes qui n'ont, pour l'heure, pas encore été identifiées, rapporte la chaîne américaine Fox News. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer la cause exacte de ce drame, a indiqué le parc national dans un communiqué.

Cet accident survient un mois après la mort accidentelle d'un randonneur de 18 ans. Le jeune homme de nationalité israélienne est tombé de 180 mètres en tentant de prendre un selfie au bord d'un sommet emblématique du parc américain. En 2016, 16 personnes sont décédées dans le Yosemite et 778 personnes ont été hospitalisées, indique le parc sur son site.