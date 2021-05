États-Unis : il rend un ticket gagnant d'un million de dollars à celle qui l'avait jeté

publié le 26/05/2021 à 19:50

"Je voulais faire une bonne action". Abhi Shah gère la supérette de ses parents à Southwick, dans le Massachusetts. Comme tous les jours, des clients viennent lui acheter des tickets à gratter, mais le 25 mai dernier, une femme a bien failli passer à côté du pactole.

Ce jour-là, Abhi Shah retrouve un ticket gagnant, à hauteur d'un million de dollars (soit plus de 816.000 euros), dans la poubelle de la boutique familiale. Deux options s'offrent alors à l'homme de 30 ans, d'une part il peut conserver ce ticket et devenir instantanément millionnaire. D'autre part, il peut faire preuve de bienveillance et rendre son bien à la cliente qui l'a acheté. Il a finalement choisi la seconde alternative, rapporte l'agence Associated Press, relayée par Ouest-France.

"J'étais pressée, en pause déjeuner, et je l'ai gratté très vite, et je l'ai regardé, et il n'avait pas l'air d'un gagnant, alors je l'ai remis pour qu'ils le jettent", a expliqué Lea Rose Fiega, l'heureuse gagnante. De son côté, Abhi Shah résume son dilemme auprès de la télévision américaine : "D’un côté, j’avais un million de dollars à portée de main. De l’autre, je voulais faire une bonne action".