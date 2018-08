publié le 03/08/2018 à 19:26

Après avoir fait son coming-out auprès de ses parents, Seth Owen pensait devoir renoncer à son rêve : entrer à la prestigieuse université de Georgetown à Washington (États-Unis). En apprenant l'homosexualité de leur fils, les parents du jeune homme de 18 ans l'ont rejeté et ce dernier n'avait plus l'argent nécessaire pour intégrer la faculté.



Très croyants, les parents de Seth lui ont imposé une thérapie de conversion pendant une année entière. À la fin de celle-ci, ils lui ont posé un ultimatum : renoncer à qui il est pour pourvoir se rendre à l'église qui l'écartait en raison de son orientation sexuelle, ou quitter le domicile familial. C'est la deuxième option que le jeune homme a finalement choisie.

Sans ressources, il a dû dormir chez des amis et a commencé à renoncer à Georgetown alors qu'il avait une excellente moyenne dans son lycée de Jacksonville en Floride. "J'ai pleuré car j'ai réalisé que je n'avais pas de solution pour aller à l'université. Georgetown était ma seule option, parce que j'avais déjà refusé toutes les autres", a-t-il expliqué à NBC News.

Aux États-Unis, les études coûtent très cher. Il faut ainsi débourser en moyenne 48.000 dollars (41.379 euros) par an pour étudier à Georgetown.

Une ancienne professeure lui vient en aide

Informée de la situation de Seth, son ancienne professeure de biologie, Jane Martin, a décidé de lancer une cagnotte sur GoFundMe pour l'aider à financer ses études. L'objectif de la cagnotte, ouverte le 18 juin dernier, était fixé à 20.000 dollars (17.241 euros), mais rapidement les dons ont afflué et la cagnotte a atteint près de 128.000 dollars (110.344 euros) en un peu plus de six semaines.



Avec cet argent, Seth devrait pouvoir financer l'intégralité de ses études à Georgetown.

> Seth thanks you!