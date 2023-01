États-Unis : qu'est-ce que le compost humain, désormais autorisé dans six États du pays ?

C’est une pratique qui peut en étonner certains. Ce samedi 31 décembre, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a légalisé le processus de réduction organique naturelle pour les personnes décédées, populairement appelée compostage humain. Dans les faits, cette pratique consiste à déposer le corps du défunt durant plusieurs semaines dans une cuve où sont stockés des copeaux de bois, de la luzerne et de l’herbe à paille. Progressivement, le corps se décompose et le contenu de la boîte est analysé et récupéré un mois plus tard.

Après un nouveau mois de chauffage et de ventilation, la famille de la personne défunte peut récupérer le compost obtenu afin de l’utiliser dans un jardin pour nourrir des végétaux. Nos confrères du New York Post ont expliqué que c’est à peu près un mètre cube de terre, pouvant être utilisé comme engrais, qui peut être donné à la famille après ce processus qui se veut être une alternative écologique à la crémation ou l'enterrement.

Cette pratique, interdite en France, était déjà légale dans cinq autres États américains : Washington, le Colorado, l’Oregon, le Vermont et la Californie. En Europe, ce compostage humain est seulement autorisé en Suède.

