États-Unis : naissance d'un petit rhinocéros noir, espèce en voie d'extinction

Une maman rhinocéros noir, et son petit, au zoo de Chicago, en septembre 2013. (archives)

publié le 26/12/2019 à 04:40

Un zoo du Michigan célèbre la naissance de son petit dernier. Ce mardi 24 décembre, un bébé rhinocéros noir a vu le jour, révèle CNN.

Doppsee, 12 ans, a donné naissance a sa progéniture, sous haute protection, qu'il reste encore à nommer. "Comme il s'agit de la première grossesse de Doppsee, le personnel vétérinaire continuera de la surveiller étroitement ainsi que son petit au cours des prochaines semaines", a déclaré Ronan Eustace, vétérinaire du parc dans un communiqué de presse. Et d'ajouter : "Nous avons observé des allaitements fréquents peu de temps après la naissance, ce qui est encourageant."

Les rhinocéros noirs sont répertoriés comme des espèces en danger critique d'extinction en raison du braconnage et de la perte d'habitations. En 1970, leur population était estimée à 65.000 rhinocéros, selon l'association Save the Rhino. Aujourd'hui, la population du rhinocéros noir est d'environ 5.500, soit pratiquement le double de sa population il y a 20 ans.

Le père du bébé rhinocéros et Doppsee sa mère, ont été jumelés pour se reproduire ensemble grâce au Plan de survie des espèces de rhinocéros noirs de l'Est (SSP). Heureux de cette nouvelle naissance, si le nouveau né et sa mère resteront hors de vue du public ces prochains mois, le zoo publiera des mises à jour régulièrement sur les réseaux.