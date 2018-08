et AFP

publié le 30/08/2018 à 17:40

La mission pour repeupler la faune locale s'est avérée être un fiasco total. Un total de onze rhinocéros sont morts en juillet après avoir été transférés depuis les parcs de Nairobi et Nakuru (centre) vers un parc national du sud-est du Kenya. Leur décès a été provoqué par déshydratation, car la salinité des points d'eau où s'abreuvaient ces animaux était bien trop élevée.



Le transfert, réalisé par le Service kényan de la Faune (KWS), se transforme littéralement en cauchemar. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) attendait beaucoup de cette opération et l'avait financée à hauteur d'un million de dollars. Fin juin, les dirigeants kényans et le WWF saluaient l'initiative de déplacer ces animaux en voie de disparition dans leur nouvel enclos de 100 km².

De nombreuses mises en garde avaient cependant été émises afin de signaler le potentiel danger que représentait la salinité des points d'eau. Les responsables du KWS n'ont pas répondu à l'AFP à ce sujet et le WWF affirme ne pas avoir été au courant du problème.

"Il y a eu des ratés à de multiples niveaux, et le fait que plusieurs autorités refusent d'endosser une quelconque responsabilité est très préoccupant", a déclaré Paula Kahumbu, directrice de l'ONG Wildlife Direct. Selon elle, l'époque est "très sombre pour le Kenya" et sa faune sauvage.